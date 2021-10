Chi l’ha visto si occupa del caso della scomparsa di Raffaella Danese da Castellanza

Si chiama Raffaella Danese la donna di 47 anni scomparsa lunedì, dopo aver abbandonato l’auto nei pressi del fiume Olona a Castellanza. Fino a quel giorno ha vissuto a Legnano e ogni giorno andava a lavorare in un’azienda di Appiano Gentile, in provincia di Como. Da lunedì nessuno ha saputo più nulla.

Subito si erano messe in moto le ricerche lungo il fiume, che quel giorno era in piena dopo le piogge del weekend, da parte di enti specializzati nelle ricerche in acqua e in luoghi impervi ma della donna nessuna traccia. Anche la figlia ha diffuso un appello tramite i social network con tanto di foto e ieri il suo volto è stato trasmesso anche durante la puntata di “Chi l’ha visto”. Al momento, però, non è stata trovata traccia della legnanese.

Qui la puntata in cui si parla del caso al minuto 44