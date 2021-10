“Cinghiali nel giardino della scuola” il sindaco di Luvinate scrive al prefetto

Anche Luvinate in queste settimane continua ad essere particolarmente interessata dal problema dei cinghiali che ormai, oltre a coinvolgere le case alte del paese, sono arrivati in centro, nel giardino della Scuola e presso alcune abitazioni adiacenti alla Statale 394. Diverse le segnalazioni e le richieste di intervento arrivate in Comune.

Il sindaco, già la scorsa settimana due volte e, di nuovo, questa mattina, ha scritto al Prefetto e alla Provincia e, per conoscenza, alla Direzione Generale Agricoltura, Foreste e Parchi di Regione Lombardia.

«Danni nei giardini privati che continuano da anni in diverse proprietà di Luvinate, cui si sta aggiungendo in questi giorni una presenza nei giardini della Scuola, nelle ore notturne, oltre che proprio in alcune vie del paese e, addirittura, sulla Statale. La questione dunque non è ormai di contenimento o selezione, ma di sicurezza e incolumità. Già la Provincia di Varese nei giorni scorsi è intervenuta con sopralluoghi e cercando soluzioni condivise nel rispetto delle norme e ringrazio per la rapida attenzione. Tuttavia il problema sembra crescere di giorno in giorno: I Comuni non hanno responsabilità dirette in questo settore e per questo non possiamo che rivolgerci alle autorità competenti: la situazione appare sempre più critica», ha spiegato Alessandro Boriani, appena riconfermato come sindaco alla guida del paese.