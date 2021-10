In comunità il minore arrestato a Varese per droga

Il giovanissimo al centro di un giro di cannabis fermato nei giorni scorsi dalla Polfer su indagini condotte dalla Procura dei minori è stato sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari in comunità dopo che il giudice nell’udienza di oggi ha convalidato l’arresto avvenuto lo scorso 27 ottobre.

Il ragazzo, difeso dall’avvocato varesino Matteo Pelli, era stato già controllato lo scorso 15 aprile da una pattuglia della Polfer di Varese, durante lo svolgimento di una specifica attività di controllo del sedime ferroviario effettuato presso la stazione Ferrovie Nord di piazzale Trento. In quel contesto, a seguito di perquisizione personale il giovane era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e della somma contante di 695,00 euro, di cui non aveva saputo dare plausibile spiegazione.

La perquisizione, che era stata estesa anche al telefono cellulare del fermato, ed al cui interno sono stati visionati i testi di numerose conversazioni riconducibili ad un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, ha permesso di procedere al relativo sequestro del dispositivo per le valutazioni della competente Autorità Giudiziaria.

A seguito di mirata delega di indagine veniva poi eseguita l’analisi della copia forense del cellulare dell’indagato, evidenziando una più complessa attività di acquisto e vendita di stupefacenti con il coinvolgimento di altri minori che interagiscono con l’indagato di riferimento o come collaboratori o come meri acquirenti della sostanza illecita. Da qui è scattata ieri l’altro l’esecuzione ai decreti di perquisizione personale e domiciliare, attività di ricerca che ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente tipo hashish per un peso complessivo di più di 200 grammi. Il minore, detenuto in carcere a Torino, è ora in regime di “collocamento in comunità”