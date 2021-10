Contagi dimezzati in una settimana: in provincia di Varese sono 133 i positivi al virus

Crolla l’indice di contagio in provincia di Varese. Nell’ultima settimana, l’indice di contagio è sceso a 14,90 ogni 100.000 abitanti, mentre la scorsa settimana era di 32,60. I nuovi positivi sono stati 133 contro i 291 della settimana precedente, a fronte di una leggera contrazione del numero di tamponi effettuati: 22.314 contro i precedenti 25.517. Il tasso di positività scende all’1,5% con 330 persone attualmente ancora positive ( erano 668 la scorsa settimana).

SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO IN TUTTI I DISTRETTI

Dati davvero positivi che si registrano in tutti i distretti sia della Sette Laghi ( con l’unica eccezione ad Arcisate dove, comunque, non si supera l’incidenza di 50 e dati della città di Varese in deciso calo da 39 a 17) sia della Valle Olona ( tutti sotto i venti casi ogni 100.000 abitanti).

1 POSITIVO VACCINATO OGNI 5 NON VACCINATI

Nel periodo tra il primo settembre e il 13 ottobre, Ats Insubria ha registrato 1624 positivi nella popolazione non vaccinata o che aveva ricevuto una sola dose con un tasso del 4,6 per mille mentre i vaccinati positivi sono stati 1091 con un tasso dello 0,95 per mille. L’età media dei contagiati non vaccinati è di 28 anni mentre tra quelli vaccinati è di 52.

SITUAZIONE NELLE SCUOLE

I contagi diminuiscono anche nelle scuole con 14 casi in tutto di cui 3 nell’infanzia, 7 alla primaria e sia alle medie sia alle superiori. In quarantena, quindi, ci sono 53 bimbi e 11 operatori della fascia prescolare, 141 alunni e 8 operatori della primaria, 42 studenti e 15 operatori alle medie e 50 ragazzi con 5 operatori alle superiori.