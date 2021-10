Corsi consulente d’immagine: l’importanza di scegliere un percorso formativo completo

I corsi per consulente d’immagine tra i quali scegliere sono davvero numerosi: l’offerta in questo ambito è elevata e come fare per potersi orientare e scegliere quello più adatto alle proprie ambizioni? Ecco alcuni suggerimenti pratici.

Cosa devono prevedere i corsi consulenti d’immagine

Quando si sceglie di investire in un corso consulente d’immagine è fondamentale assicurarsi, durante la fase di valutazione, che il percorso formativo scelto sia quanto più completo possibile. Quando si vuole diventare image consultant è opportuno intraprendere un percorso di crescita professionale e personale che consenta di poter mettere a fuoco i propri obiettivi e di raggiungerli una volta che sono stati acquisiti tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo.

Un buon corso per diventare consulente d’immagine deve saper unire la componente teorica con quella pratica e di esercitazioni. Per quanto riguarda il primo aspetto è opportuno sottolineare che l’image consultant è un esperto dell’immagine a 360° e che quindi, oltre a sapersi occupare tecnicamente di alcuni servizi che offre tra cui l’armocromia, deve anche saperli contestualizzare. Ad esempio, l’analisi dello stile e del dresscode costituiscono un elemento essenziale per coloro che vogliono svolgere questa professione in futuro.

Per quanto concerne, invece, le capacità tecniche, si ricorda che la consulenza d’immagine è una professione anche molto concreta: il suo scopo è infatti quello di fornire al proprio cliente gli strumenti più adatti per poter esprimere, attraverso le scelte estetiche di look e trucco, al massimo la propria personalità. Quando si sceglie tra i corsi per consulente d’immagine bisogna quindi prediligere quelli che prevedono una parte di esercitazione pratica. In queste fasi della formazione, infatti, possono emergere eventuali dubbi, incertezze teoriche che – se non sanate subito – potrebbero compromettere l’efficacia dell’attività da consulente.

Come scegliere i corsi consulente d’immagine

Individuare il percorso formativo che consenta di realizzare i propri sogni non è una questione secondaria. Oltre ai suggerimenti riportati sopra, bisogna assicurarsi che i docenti che insegnano nella scuola selezionata abbiano le competenze teoriche e l’esperienza tale da poter assicurare un percorso di alta formazione. Al tempo stesso bisogna appurare il loro livello di aggiornamento: la consulenza d’immagine è infatti una disciplina molto dinamica ed in continua evoluzione.

Si può quindi affermare che per poter scegliere quello che si preferisce tra i corsi consulente d’immagine bisogna tenere presente i seguenti elementi:

ore di formazione teorica

ore di formazione pratica

esercitazioni e follow-up

formazione e aggiornamento dei docenti

Infine, nel caso in cui le lezioni dovessero essere erogate da remoto, bisogna preferire quelli che non mettono a disposizione solo videocorsi registrati, ma in live streaming: solo in questo modo è possibile apprendere appieno la materia che si vuole imparare.

I corsi per consulente d’immagine dell’Accademia Consulenza d’Immagine

L’Accademia Consulenza d’Immagine ha creato un percorso di formazione d’eccellenza per chi vuole diventare consulente d’immagine. “Realizza la tua passione in una professione” è il motto con il quale il team organizza il calendario didattico che si articola in Corso Professional Training – tutto esaurito nell’edizione appena iniziata – e nel Corso Expertise Training, in partenza il 29 gennaio 2022.

Se si desidera diventare un image consultant o un esperto dell’immagine si possono scegliere i corsi consulente d’immagine dell’Accademia: grazie all’esperienza e al costante aggiornamento dei docenti, alle lezioni frontali e – soprattutto – ai follow-up in presenza si possono acquisire tutti gli strumenti necessari ad intraprendere questa professione.