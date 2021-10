Dalla Lituania per rubare al duty free di Malpensa

Dalla Lituania per rubare profumi: una gita finita male, per due giovani lituani, “pizzicati” dalla Polizia dell’Ufficio di Frontiera di Malpensa: J.V. , nato nel 1990, e V.A. nato nel 1999, entrambi lituani., sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso.

Nel pomeriggio di sabato scorso, i due giovani, giunti con un volo proveniente da Kaunas (Lituania), si sono intrattenuti all’interno dell’aeroporto: verso le ore 20.00 J.V. è entrato all’interno di uno dei punti vendita “duty free”, dove ha prelevato indebitamente numerose confezioni di profumo, occultandole nella borsa che aveva al seguito. Subito dopo il giovane ha raggiunto V.A. ed entrambi si sono introdotti nei servizi per disabili, adiacenti ai gates d’imbarco del Terminal 1.

A quel punto gli operatori della Squadra Investigativa, che avevano osservato la scena non perdendo mai i due giovani di vista, sono intervenuti fermando i due giovani lituani.

I poliziotti, una volta penetrati all’interno del locale, hanno notato la manomissione di un pannello del controsoffitto del bagno. Un accurato e immediato controllo consentiva di recuperare ventuno confezione di profumo del valore commerciale di 2.000,00 euro.

I due giovani arrestati, a seguito di rito direttissimo, sono stati condannati il primo ad anni 1 di reclusione, l’altro a mesi 8, con pena sospesa. E rientro quindi in Lituania.