Davide Galimberti è stato riconfermato sindaco di Varese

Il sindaco uscente Davide Galimberti è stato riconfermato alla guida dell’amministrazione comunale di Varese per un secondo mandato. Lo spoglio del ballottaggio ha dato un risultato netto confermando il primo cittadino con oltre il 53%.

Cori da stadio a Palazzo Estense a favore di Davide Galimberti che ha già fatto la sua prima dichiarazione: «Un premio per il lavoro di questi cinque anni. Mi sembra che questo dato confermi la fase assolutamente negativa della Lega che qui è nata e cresciuta ma ha avuto uno stop importante. Abbiamo avuto Matteo Salvini per giorni e giorni in città ma la risposta della gente è importante. Una risposta al lavoro fatto, lo continueremo nei prossimi anni coinvolgendo tutte le forze».

«Compito del sindaco di un capoluogo – ha aggiunto Galimberti – è di tenere insieme tutti e già da questa sera lavoreremo in questo senso. L’astensione è un problema nazionale, Varese è andata meglio di altri luoghi ma dobbiamo riavvicinare i cittadini soprattutto dopo una pandemia. Abbiamo costruito una compagine politico-amministrativa allargato a forze civiche a differenza di un centrodestra un po’ vecchio.

Galimberti ha anche sottolineato il dato della continuità: «I varesini hanno conosciuto per anni la Lega e ora si fidano di un’alternativa». Riconoscimento anche per lo sfidante: «Bianchi è stato corretto e lo ha dimostrato in un confronto qualche giorno fa: continueremo a lavorare per il bene di Varese, lui da parlamentare e io da sindaco».



Il primo commento di Matteo Bianchi è stato ovviamente di autocritica: «Dobbiamo cercare quali siano le cose da migliorare. Un mesetto in più di campagna elettorale sarebbe servito».

Bianchi ha confermato anche il suo impegno in Comune a Varese: «Continua il mio impegno da deputato ma comincia quello da consigliere comunale di opposizione a Varese: non abbandonerò Palazzo Estense perché credo sia importante confermare l’impegno e la serietà che ho mostrato in queste settimane. La partita di Varese si gioca qui: la responsabilità di vittoria e sconfitta è in campo al candidato ma credo che la vicinanza dei leader del centrodestra faccia piacere. Li ringrazio per i passaggi che hanno fatto, avremo modo di parlare di nuovo con loro delle necessità e dei problemi della nostra città».

Come potete vedere anche ripercorrendo la diretta di VareseNews, Galimberti ha ottenuto la vittoria nella gran parte delle sezioni cittadine: dal quartiere popolare delle Bustecche alla zona Questura (dove c’era uno dei nodi di grande polemica: la ciclabile di via 25 aprile), da Masnago a viale Aguggiari, a Bosto. Bianchi invece ha vinto ad esempio al seggio di Capolago (sezioni 84 e 85), in tre sezioni su quattro in zona viale Belforte, a San Fermo, a Bizzozero.