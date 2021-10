Doppio appuntamento con il Varese nel weekend, biglietti in vendita

Sarà un weeekend tutto in biancorosso allo stadio “Franco Ossola” sabato 16 e domenica 17 ottobre.

Sabato scenderà in campo la Juniores (Under 19) contro il Borgosesia. Fischio d’inizio per i ragazzi di mister Gianluca Porro alle ore 15.30.

Domenica invece, per il campionato di Serie D, i biancorossi affronteranno il Chieri alle ore 15.00. Una gara importante per la squadra di mister Ezio Rossi e che avrà bisogno del sostegno dei propri tifosi.

MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI SERIE D

I tagliandi della partita Città di Varese-Chieri si potranno acquistare in prevendita sulla piattaforma Diyticket (qui il link) dalla mezzanotte di mercoledì 13 fino alle 23:59 di sabato 16 ottobre. Domenica, giorno della partita, sarà possibile acquistare il biglietto al botteghino dalle 13:30.

I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (per questo settore è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro.

Domenica 17 ottobre i cancelli dello Stadio apriranno alle 14:00. Come da normativa statale l’ingresso è riservato ai possessori di green pass che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto.

MODALITÀ ACQUISTO BIGLIETTI UNDER 19 NAZIONALE

I biglietti per la partita di sabato 16 ottobre Città di Varese-Borgosesia si potranno acquistare esclusivamente al botteghino a partire dalle ore 14:00. Il prezzo è di 8 euro.

L’ingresso all’impianto è riservato ai possessori del green pass come previsto dalla normativa