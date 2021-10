Dottorato Liuc sempre più green, nuovo bando per sei posti

Nuovo bando per il Dottorato di Ricerca della LIUC – Università Cattaneo: il corso, dedicato a “Management, Finance and Accounting”, di durata triennale, che partirà il prossimo mese di dicembre, è incentrato sullo studio delle principali teorie economiche e di management, unito all’analisi delle tecniche di gestione che governano e supportano il comportamento di individui, imprese e mercati.

Sei i posti disponibili con esonero totale dai contributi e borse di studio per questo XXXVII ciclo, di cui 4 con borse di studio (cofinanziate Fondo Sociale Europeo REACT-EU, PON – Programma Operativo Nazionale – “Ricerca e Innovazione” 2014 – 20) vincolate all’approfondimento di alcuni temi di ricerca, tutti legati al mondo green e da svolgere in stretta collaborazione con le imprese: dall’implementazione dell’economia circolare nelle aziende alla resilienza e sostenibilità attraverso supply chain e tecnologie circolari, fino alla rendicontazione non finanziaria (es. Integrated Reporting, Sustainability Reporting). “Il nuovo bando – spiega Valentina Lazzarotti, Ordinario della Scuola di Ingegneria Industriale e coordinatrice del Dottorato – si caratterizza per questa impronta fortemente green: un tema cu cui l’Università tutta sta lavorando, a diversi livelli. Grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero, abbiamo la possibilità di garantire ulteriori borse di studio per gli studenti che sceglieranno di lavorare proprio su queste tematiche”. Accanto alle novità, si confermano i capisaldi del dottorato LIUC: impostazione pragmatica, forte dimensione internazionale, riconoscimento del titolo di Doctor Europaeus, interessanti prospettive in ambito aziendale, della consulenza e delle professioni che si aprono a chi completa il percorso. E ancora, possibilità di affiancare alcuni docenti nell’attività didattica e partecipazione attiva a progetti realizzati dalla LIUC Business School. Possono presentare domanda coloro che possiedono (o possiederanno entro il 31/10/2021) un titolo di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in una delle seguenti classi di laurea: Scienze Economico Aziendali, Finanza, Scienze dell’Economia, Ingegneria Gestionale, Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura.

Il bando sarà aperto dal 6 al 27 ottobre. Per ulteriori info e candidature: dottorati@liuc.it