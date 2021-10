Due fermati e una ventenne grave per una sparatoria a Locarno

È di una ragazza ferita all’addome e trasportata in gravi condizioni all’ospedale e di due persone fermate il bilancio della sparatoria avvenuta giovedì sera a Locarno.

Il fatto di sangue è stato confermato dalla Polizia Cantonale: verso le ore 21.50 in via Vallemaggia in un appartamento un 20enne avrebbe ferito, sparandole, a una 22enne.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti, alla base dei fatti potrebbe esserci un litigio.

La donna ha riportato gravi ferite.

L’uomo è stato fermato e i media svizzeri parlano di una seconda persona raggiunta dagli investigatori e che sarebbe coinvolta nel ferimento.