Europei Juniores: le stelline di Gavirate conquistano l’oro a Monaco

La cerimonia di premiazione di tutti i medagliati dell’ultimo anno, organizzata dalla Canottieri Gavirate un paio di settimane fa sul lungolago, avrà bisogno di un’appendice speciale. Il motivo è presto detto: agli Europei Juniores disputati nel fine settimana a Monaco di Baviera, il “quattro con” della società rossoblu, interamente trapiantato in azzurro, ha colto una meravigliosa medaglia d’oro.

Sulle acque del Feldmoching, ovvero il bacino a nord della città che ospitò le gare olimpiche nel 1972, la barca gaviratese ha ottenuto il massimo, spinta dai muscoli di Aurora Spirito, Caterina Monteggia, Vittoria Calabrese e Alice Codato e diretta al timone di Martina Barili. Il “quattro con” azzurro-rosso-blu ha dominato la finale, staccando di 5″ la Gemania padrona di casa mentre l’Ungheria, terza incomoda, ha teminato lontana la sua prova. (foto A. Carbonara-Canottaggio.org)

Quella ottenuta dal quartetto gaviratese è stata la prima medaglia d’oro per l’Italia nella giornata di finali a Monaco: gli azzurri ne hanno poi ottenuta un’altra nel “quattro con” maschile, aggiungendo al bottino anche due argenti e due bronzi. Perfetto l’equilibrio tra maschi e femmine, con un primo, un secondo e un terzo posto in ciascun genere.

In Baviera il Varesotto era rappresentato anche da altri atleti: quinto posto in finale per l’otto maschile con Giacomo Pappalardo e il timoniere Lorenzo Fanchi della Canottieri Varese, quinto anche il gaviratese Nicolò Bizzozero sul quattro di coppia.