Fabrizio Montonati riconfermato sindaco di Inarzo

Fabrizio Montonati è stato riconfermato sindaco di Inarzo. La sua lista, Il mio paese Inarzo, ha ottenuto 430 voti, quella di Roberto Gorini, Inarzo Futuro, 114. A Inarzo si è recato alle urne il 61,77 per cento degli aventi diritto al voto, contro il 71,49 del turno precedente

«Ci aspettavamo questo risultato perché eravamo consapevoli di aver lavorato bene e i nostri concittadini lo hanno capito – ha detto Fabrizio Montonati, appena saputo dei risultati dello spoglio- . Abbiamo a disposizione altri cinque anni per proseguire quanto di buono abbiamo già fatto. Ho la fortuna di avere una squadra formata da persone piene di entusiasmo che sapranno sicuramente impegnarsi a fare del proprio meglio con competenza e correttezza per la nostra comunità e realizzare il programma ambizioso che i cittadini oggi hanno premiato. Questa sera si festeggia, da domani si comincia a lavorare».

Tanti i primi progetti in campo la realizzazione della nuova sede per la scuola dell’infanzia attraverso la riconversione dell’edificio polivalente di via Patrioti: «Amministrare un paese dà grandissime soddisfazioni – dice ancora Montonati – Possiamo fare molto, anche nel sociale, e i risultati sono tangibili»

Lo speciale elettorale di Inarzo