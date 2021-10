Chi ha lo Spid può delegare l’accesso ai servizi digitali dell’Inps

Sul sito dell’Inps è disponibile la nuova funzionalità che consente a chi ha già l’identità digitale Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di Identità Elettronica) e Cns (Carta Nazionale dei Servizi) di delegare l’accesso a una persona di sua fiducia anche lei munita di identità digitale.

Con questa nuova funzionalità Inps agevola tutti gli utenti all’uso dei servizi digitali e al tempo stesso favorisce la diffusione dell’identità digitale. Per attivare la delega spid su spid, il delegante, mediante la sua identità digitale (SPID, CIE o CNS), dovrà accedere al servizio online disponibile nell’area riservata MyInps, sezione “Deleghe identità digitali”, inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che vuole designare come proprio delegato e l’eventuale data di scadenza della delega.

La richiesta di delega potrà essere presentata anche attraverso l’invio dei moduli e dei documenti sottoscritti digitalmente via PEC alla sede territorialmente competente. Conclusa la procedura on line o via Pec, la delega risulterà immediatamente attiva. L’avvenuta registrazione della delega sarà notificata automaticamente al delegato.

Nell’area personale MyInps sarà sempre possibile verificare lo stato di una eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si ricorda che da oggi non è più possibile accedere ai servizi on line Inps con il Pin, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento.