Lavori sulla 336 di Malpensa: chiuso per tre notti lo svincolo di Samarate

Anas, nell’ambito dei lavori manutenzione straordinaria per la sostituzione dei pannelli delle barriere antirumore lungo la statale 336 “dell’Aeroporto della Malpensa” dal km 3,342 al km 7,737 in tratti saltuari, ha programmato delle limitazioni al traffico della statale per effettuare le lavorazioni ai pannelli acustici che lambiscono la corsia di marcia e gli svincoli.

Nel dettaglio a partire da lunedi 2 novembre e fino a venerdi 5 verrà chiuso al traffico lo svincolo “Samarate” in entrata al km 5,000 direzione “Aeroporto Malpensa” dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo.

Durante la chiusura il traffico proveniente dalla SS 341 e diretto su SS 336 direzione “Aeroporto Malpensa” verrà deviato sulla 341 “Gallaratese”, nel territorio comunale di Gallarate, fino alla rampa di immissione dello svincolo successivo sulla statale 336 “Aeroporto Malpensa” al km 5,500.