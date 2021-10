Legnano e Castellanzese anticipano al sabato

Una settimana intensa è alle porte per il Girone B di Serie D, con il secondo turno infrasettimanale della stagione in programma per mercoledì 20 ottobre.

Proprio per questo sono tante le società che hanno deciso di anticipare a sabato 16 ottobre (fischio d’inizio alle ore 15.00) il sesto turno di campionato. Tra queste anche Legnano e Castellanzese, impegnati a pochi chilometri di distanza in provincia di Lecco.

I lilla saranno impegnati a Olginate contro la Brianza Olginatese mentre i neroverdi andranno a Casatenovo, ospite della Casatese del grande ex mister Achille Mazzoleni.