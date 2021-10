Note di scena, omaggio a Ennio Morricone al Teatro Nuovo

Raccontare Ennio Morricone non significa discutere solamente del suo straordinario rapporto col cinema, ma spalanca ampie riflessioni sulla musica, sulla società e la cultura del suo e del nostro presente. Un importante percorso per assumere prospettiva ed orientarsi anche attraverso il percorso artistico di questo Maestro conosciuto in tutto il mondo, ripercorrendo alcune delle sue intramontabili pagine musicali.

Alessandro De Rosa, musicista e scrittore, è autore di “Inseguendo quel suono”, libro dedicato al grande Maestro romano. Nello spettacolo a tre voci, attraverso filmati inediti e spezzoni di film, racconta alcuni tratti salienti della vita di Morricone, creando un filo rosso con le interpretazioni di Fausto Beccalossi e Claudio Farinone: una fertile alchimia, che unisce un fisarmonicista di impronta evidentemente jazzistica ed un chitarrista classico di formazione ma improvvisatore nell’anima.

Cinema Teatro Nuovo di Varese

giovedì 21 ottobre ore 21

intero € 10,00

ridotto Filmstudio 90, Arci, over 65, studenti, under 18 € 8,00

rid. soci Filmstudio 90 under 25 € 5,00