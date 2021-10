Schianto all’incrocio, ferita una donna a Busto Arsizio

Un incidente tra due auto si è verificato a Busto Arsizio attorno alle 13,30 di oggi, mercoledì, all’incrocio tra le vie Battisti e Lombardia (foto). Una Opel e una Renault si sono scontrate, probabilmente a causa di una mancata precedenza, e una donna di 46 anni, trasportata in ospedale a Legnano in codice giallo, ha riportato ferite serie ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, coadiuvati dai Vigili del Fuoco che hanno liberato gli occupanti delle auto, rimasti incastrati tra le lamiere piegate a seguito dell’impatto. Agli agenti della Polizia Locale di Busto Arsizio il compito di agevolare i soccorsi deviando il traffico e il rilevamento della dinamica. La strada è rimasta chiusa per alcuni minuti.