Serie D: Castellanzese contro il suo passato, Legnano per riscattarsi

Tutto pronto per la sesta giornata del Girone B di Serie D che verrà disputata a metà tra sabato 16 e domenica 17 ottobre, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 20.

Scenderanno in campo in anticipo Castellanzese e Legnano, a pochi chilometri di distanza, con la stessa voglia di riscattare le due sconfitte subite nell’ultimo turno.

CASATESE – CASTELLANZESE

Sarà un tuffo nel passato la gara della Castellanzese, che a Casatenovo affronterà la Casatese allenata da mister Achille Mazzoleni e che in rosa ha diversi ex, protagonisti dell’indimenticabile passata stagione conclusa con la vittoria dei playoff. Fusi, Ghilardi, Mecca e Zazzi erano tutti componenti della Castellanzese che è arrivata alle porte della Serie C e domani invece giocheranno da avversari. La squadra di mister Andrea Ardito però non potrà guardarsi indietro, anche perché dopo tre sconfitte di fila l’allenatore è chiamato a una risposta positiva se non vuole sentir traballare la sua posizione in panchina. Di contro i lecchesi, dopo le prime due sconfitte, arrivano da tre vittorie in fila e non vogliono fermarsi.

BRIANZA OLGINATESE – LEGNANO

Trasferta ostica per il Legnano, chiamato a un pronto riscatto dopo il pesante ko subito una settimana fa contro il Breno. La Brianza Olginatese è una neopromossa ma a Olginate la Serie D la conoscono bene e giocare su quel campo è sempre ostico. I lecchesi hanno costruito una squadra di categoria che sa far male; lo sa bene la Castellanzese, punita una settimana fa al “Provasi”. I lilla, come anticipato, arrivano da un brutto ko e i ragazzi di mister Marco Sgrò hanno chiaro in testa l’obiettivo di tornare a fare risultato, anche per non perdere ulteriore terreno dalle zone alte della classifica.