Il nuovo sindaco di Fagnano Olona va di corsa, già pronta la nuova giunta Baroffio

Il cammino della giunta di Marco Baroffio, nuovo sindaco di Fagnano Olona, è iniziato «e pare essere una corsa – così inizia il comunicato per informare i cittadini di Fagnano che da ieri mattina, il paese ha un sindaco ma ha anche una giunta -. Mantengo il mio primo grande impegno, quello di far ripartire la macchina nel minor tempo possibile e dare alla comunità fagnanese un’amministrazione operativa, pronta a mettersi al lavoro. La sfida che sta di fronte a noi è ardua e sono pronto ad affrontarla, perché non solo è mio dovere ma è la più grande forma di rispetto nei confronti dei cittadini. Accanto a me i compagni di una vita».

Composizione della giunta:

– Simona Michelon (VICE SINDACO): Bilancio, Provveditorato, Economato, Tributi, Geasc, Pubblica istruzione.

– Dario Moretti: Servizi Sociali e Pari opportunità.

– Simona Mezanzani: Urbanistica, Lavori pubblici, Edilizia privata, residenziale e pubblica.

– Giuseppe Palomba: Cultura, Biblioteca, Eventi, Comunicazione, Informatizzazione, Manutenzioni, Tutela ambientale.

– Jacopo Fantinati: Politiche giovanili – Sport – Tempo libero.

Il Sindaco mantiene:

Il settore affari generali, Corpo di polizia locale, sportello unico attività produttive, protezione civile

Baroffio ringrazia poi Dario Moretti, il più votato del consiglio: «Uno straordinario compagno di strada, amico e consigliere, senza il suo aiuto oggi non sarei nelle vesti che ricopro, lui è in grado di capirmi con uno sguardo e la fiducia reciproca è totale tanto da rinunciare alla carica di vicesindaco, dandomi la possibilità di poter compiere il mio desiderio di nominare una donna in quel ruolo».

Questa sfida vedrà impegnato anche Donato Mauro, capogruppo in consiglio: «Donato è una persona straordinaria, un amico e un maestro preparato e competente, che sarà una forza in più per la giunta e tutto il gruppo consiliare». Ora il tempo della festa e degli annunci si è concluso «è giunto il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a lavorare per Fagnano – conclude Baroffio -, per la sua comunità e per riallacciare un rapporto di fiducia e ascolto tra comune e cittadinanza tutta».

Il primo consiglio comunale si terrà sabato sera, il 16 ottobre. Il nuovo consiglio sarà composto da

SiAmo Fagnano: Marco Baroffio, Dario Moretti, Simona Michelon, Daniele Caprioli, Donato Mauro, Jacopo Fantinati, Giuseppe Palomba, Simona Mezanzani, Ilaria Lupi, Luca Giuseppe Mauro e Gianni Fontana.

Solidarietà e Progresso: Paolo Carlesso e Greta Meraviglia

Centrodestra per Fagnano: Luciano Almasio e Fausto Bossi

Fagnano Tricolore: Piera Stevenazzi.