A Somma Lombardo il Sempione sarà illuminato a led

L’asse del Sempione di Somma Lombardo verrà dotato dell’illuminazione a Led: la giunta Bellaria ha stanziato un piano da 140mila euro per la riqualificazione energetica di numerose vie.

Tra le strade interessate via Milano e largo Sant’Agnese, via Maspero, via Giusti, via Marconi e piazza Scipione.

Gli interventi

Al centro del progetto via Milano e largo Sant’Agnese, che saranno interessate anche da una nuova pavimentazione dello spartitraffico. Una riqualificazione più ampia anche per la rotonda della fontana e largo Sant’Agnese: riqualificazione e dotazione di un nuovo impianto di illuminazione.