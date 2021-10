Sportelli della legalità RiEmergo, un webinar della Camera di Commercio

Nuovo appuntamento del ciclo di webinar che – nell’ambito dell’attività degli Sportelli Legalità RiEmergo delle Camera di Commercio lombarde – in questa seconda parte dell’anno affronta il tema della “Consapevolezza Finanziaria” di liberi professionisti, artigiani, micro e neo imprenditori. L’obiettivo è quello di aiutarli nel tenere sotto controllo i flussi di cassa così da prevenire situazioni di difficoltà: è proprio questo l’argomento al centro del seminario interattivo online fissato per giovedì 28 ottobre, con inizio alle 10.30.

In questo particolare periodo, infatti, la crisi indotta dall’emergenza sanitaria ha incrementato i pericoli a cui imprese e privati cittadini sono stati esposti e spesso alla scarsa informazione, si sovrappone una situazione di difficoltà economica che potrebbe alzare il rischio di promiscuità con fenomeni malavitosi.

Alla luce di queste considerazioni, quello dell’educazione finanziaria, o meglio, della “consapevolezza” finanziaria, rappresenta senza dubbio uno dei principali temi su cui gli attori pubblici sono chiamati a proporre soluzioni in grado di colmare il gap informativo che continua a riguardare larghi strati della società e del tessuto produttivo.

Ecco allora che il webinar s’inserisce nel ricco programma di appuntamenti del mese dell’Educazione Finanziaria, che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero delle Finanze, promuove ogni anno per tutto il mese di ottobre attraverso iniziative ed eventi gratuiti, per accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari, conoscenze indispensabili per la serenità del presente e del futuro.

La partecipazione al seminario interattivo online del 28 ottobre, che come gli altri di questo ciclo è organizzato in sinergia con Innexta, è gratuita. Iscrizioni online sul sito di Camera di Commercio Varese www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari”.