Venegono Superiore piange Domenico Presto e si interroga sulla pericolosità di via Como

Si chiamava Domenico Presto il 72enne investito e ucciso da un’auto ieri sera, poco dopo le 19.30, mentre in sella alla sua bicicletta percorreva via Como, il tratto della Sp2 che collega Venegono Superiore a Binago, detto dai venegonesi “il salitone” perchè dal paese sale fino al pianoro di Pianbosco, per poi proseguire con un lungo rettilineo fino all’abitato di Binago.

Domenico Presto abitava a poca distanza dal luogo dove è avvenuto l’incidente, in via delle Pinete, proprio sulla rotatoria di via Como da dove si dirama la strada per Pianbosco. Era una persona attiva, e ogni giorno usciva in bicicletta percorrendo via Como. Lascia tre figlie. (Nella foto l’incrocio tra via Como e via delle Pinete, dove abitava Domenico Presto)

Ieri sera Domenico Presto stava rientrando a casa. Come hanno accertato i Carabinieri di Castiglione Olona che hanno rilevato l’incidente, sia lui che la donna di 40 anni che l’ha investito provenivano da Binago diretti verso Venegono Superiore.

L’incidente è successo quando era già buio, fuori dal centro abitato, in una zona senza lampioni, e questo riapre il dibattito sulla pericolosità di via Como, una lunga strada che invita alla velocità, non completamente illuminata e dove già in passato si sono registrati gravi incidenti.

La scarsa illuminazione, soprattutto nel tratto in piano che attraversa la campagna e arriva a Binago, è un fattore di rischio che viene ulteriormente aggravato dalla presenza di numerosi animali selvatici – cervi, volpi e cinghiali – che dalla fitta boscaglia del Parco Pineta spesso attraversano la strada per cercare cibo nei campi.

E’ di pochi mesi fa un incidente causato da una famiglia di cinghiali investiti e uccisi da un’auto proprio nel tratto di via Como tra Venegono e Binago.