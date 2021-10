Anziano investito a Venegono Superiore, è grave

È stato trasportato in ospedale in gravi condizioni l‘uomo investito a Venegono Superiore nella serata di mercoledì 27 ottobre, intorno alle 19 e 45, mentre si trovava sulla sua bicicletta.

L’anziano, 72 anni, è stato travolto da un’automobile in Via Como ed è stato trasportato all’ospedale Galmarini di Tradate in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri della Compagnia di Saronno che si stanno occupando della ricostruzione dell’incidente.