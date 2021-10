A Vergiate il primo consiglio comunale dopo le elezioni, ecco la giunta

A Vergiate si è tenuto nella serata di martedì 19 ottobre il primo consiglio comunale dopo le elezioni del 3-4 ottobre. Durante l’assemblea il nuovo sindaco Daniele Parrino ha presentato i nomi della nuova giunta.

Antonella Paccini ricoprirà la carica di vice sindaco, oltre a quella di assessore alla Cultura e ai Servizi sociali. Massimiliano Porotti è il nuovo assessore al Bilancio, ai Tributi e allo Sport. Marino Facchin è stato scelto come assessore alle Attività economiche e produttive, ai Lavori pubblici e al Decoro urbano. La posizione di assessore all’Istruzione, alle Politiche giovanili e all’Ambiente è invece andata a Stefania Gentile. Come presidente del Consiglio comunale è invece stata eletta Rosella Monti e come vice-presidente Marta Birigozzi.

«Il consenso che abbiamo ricevuto alle elezioni – ha commentato il sindaco Parrino dopo il giuramento – ci dà l’energia per lavorare sempre meglio e non tradire la fiducia dei nostri concittadini. Continueremo sulla strada già tracciata durante i mandati del precedente sindaco Leorato. C’è molto da fare per assistere le persone più fragili, dare nuove opportunità ai giovani e intervenire sulle problematiche del paese. Per noi l’ascolto è sempre stato fondamentale e continueremo a confrontarci coi cittadini».

Al termine della seduta sono intervenuti anche i tre consiglieri capogruppo dell’opposizione. «Ringraziamo la cittadinanza per averci appoggiato durante le ultime elezioni – ha affermato Marta Birigozzi di Insieme per Vergiate -. Garantiremo un’opposizione leale».

«Ringraziamo la popolazione per il buon risultato ottenuto – ha commentato Romano Balzarini di Vergiate 2030 -, nonostante la nostra fosse una realtà piuttosto nuova. Sosterremo quelle iniziative che riterremo essere a favore della comunità, mentre per quelle che non condivideremo faremo sentire la nostra opposizione. Quello che le ultime elezioni ci hanno mostrato, però, è quanto sia importante riportare le persone a interessarsi di nuovo alla politica, soprattutto i più giovani».

«La nostra squadra – ha chiuso infine Sarah Carlini di Lista indipendente – lavora sul territorio già da cinque anni. Condurremo un’opposizione attiva per affrontare i tanti problemi che interessano la nostra comunità».