Accusa un malore in auto a Legnano, 69enne in Ospedale

Un uomo ha accusato un malore al volante ed è andato fuori strada in via Moscova a Legnano. Si tratta di un 69enne, portato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano.

L’automobilista è stato soccorso dalla Croce Rossa di Legnano intervenuta con l’automedica in sede all’ospedale di Legnano. Ad aiutare nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza anche i Vigili del Fuoco del distaccamento legnanese, intervenuti con l’autopompa.

La vettura fuori controllo è andata a sbattere contro una recinzione. Sul posto anche la Polizia Locale di Legnano.