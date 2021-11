Anche Kuwait Airways torna a Milano Malpensa

Buoni segnali di ripresa da Malpensa: anche Kuwait Airways torna ad operare dall’aeroporto intercontinentale di Milano.

A partire dal 2 dicembre 2021 la compagnia di bandiera dell’emirato arabo tornerà ad operare con due frequenze settimanali, fino a marzo 2022.

I voli saranno al giovedì e al sabato, con partenza da Kuwait City alle 5:20 e arrivo a Malpensa alle 11.25, con volo corrispondente da Malpensa alle 12.25 con arrivo alle 17.50 nella capitale del principato.

Con il passaggio poi alla stagione Summer22 le frequenze dovrebbero aumentare a tre voli settimanali.

Per ora i voli verranno operati con A320Neo, i meno capienti della flotta Kuwait Airways che comprende anche A330 e 777-300ER. L’handling è garantito da Airport Handling, la sicurezza da ICTS.

Kuwait Airways aveva iniziato ad operare a ottobre 2018. e aveva sospeso i voli dal 25 febbraio, pochi giorni prima del primo caso di Covid in Italia.

Il Middle East è un mercato importante per Malpensa, con la presenza – prima della pandemia- dei maggiori vettori, con un network progressivamente in ripristino (anche Emirates è tornata a operare con il “gigante” A380).