Atti vandalici al cimitero di Daverio. L’appello del sindaco Colombo

Dopo l’ennesima segnalazione in comune di atti vandalici ed effrazioni al cimitero comunale di Daverio, il sindaco Marco Colombo ha lanciato un appello di buon senso a tutti i cittadini:

«Sono stati rubati fiori e vasi da alcune tombe. La cosa che mi ha reso ancor più esterrefatto è la sottrazione di lampadine dalle lampade votive. A parte che è sufficiente fare una segnalazione al nostro ufficio tecnico e le stesse vengono prontamente sostituite con delle nuove, mi chiedo ma dove può arrivare la non intelligenza di alcune persone, per essere così irresponsabili e con una totale mancanza di senso civico e di rispetto del prossimo, oltre che dei nostri defunti. Non sto a tediarvi con il solito discorso, telecamere, sorveglianza ecc…, ma mi spendo in una preghiera personale: per favore, rispettiamo e rispettiamoci, a prescindere dal periodo dedicato ai nostri cari, la convivenza civile parte anche da piccoli gesti, dal superare inimicizie e contrasti. Proviamoci a metterci nei panni dei nostri anziani che quotidianamente si recano al cimitero e sono costretti ad assistere a tali azioni. Un domani saremo a nostra volta tali, con le stesse sensibilità e le stesse dedizioni. Pensiamoci e fermiamoci prima di fare queste azioni scriteriate, che in termini di benefici non portano certo a risolvere problematiche economiche, ma sicuramente aggravano la vita sociale della nostra comunità». Marco colombo Sindaco di Daverio