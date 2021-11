Auto ibride, si cambia: sosta gratis sulle strisce blu a Varese solo per le auto “plug-in”

E’ un provvedimento che aiuta “La rotazione delle auto in sosta, particolarmente richiesta dai commercianti di Varese” e che scatterà dal 3 dicembre 2021 e cambia parecchio le carte in tavola agli automobilisti di una delle città più “ibride” d’Italia.

A partire da quella data infatti potranno sostare gratuitamente sugli stalli blu solo le auto elettriche e ibride di ultima generazione, ovvero quelle che vengono definite plug-in Hybrid con emissione di CO2 massima di 60 g/km. (Il valore è individuabile sul libretto di circolazione a fianco della voce “V7”).

Per chi possiede auto auto con emissioni inferiori a 60g/km o possiede un’auto totalmente elettrica, la sosta quindi sarà libera e fino al 6 febbraio sarà sufficiente esporre visibile il libretto sul cruscotto della propria vettura, mostrando in evidenza la parte con la voce (V7) controllando che questa indichi un valore di emissioni massime di 60 g/km.

Dal 3 dicembre, al contrario, non sarà più valido il vecchio pass rilasciato per le vecchie categorie ibride ed elettriche. A partire dal 6 febbraio 2022 invece, sarà necessario dotarsi del nuovo tagliando, dedicato alle auto ibride con emissioni massime a 60g/km o elettriche, che si potrà ottenere presso gli uffici di “Varese si Muove” in via Sacco, mostrando il libretto di circolazione.

«Dopo un lungo periodo di sperimentazione, andiamo ad aggiornare, come hanno fatto tante altre città, le agevolazioni per chi è in possesso di auto realmente a basso impatto ambientale – ha commentato Andrea Civati, assessore alla mobilità – Raccogliendo una richiesta fatta dai commercianti di Varese, andiamo a favorire ulteriormente la rotazione delle auto in sosta, in particolare sotto Natale quando la necessità di parcheggio aumenta notevolmente. Resterà dunque la gratuità per quei veicoli che grazie alle nuove tecnologie inquinano di meno, come le nuove plug-in Hybrid».