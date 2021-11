Chiude per una notte l’allacciamento A8-A26 a Gallarate

Per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 3 alle 5:00 di sabato 4 dicembre, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, il traffico verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 verso Varese dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria o di Solbiate Arno, percorrere la SP26 e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Contestualmente, sarà chiuso, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, l’allacciamento sulla Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, dopo l’uscita allo svincolo di Cavaria, sulla A8 Milano-Varese, immettersi sulla SP26 e rientrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate; in alternativa, si potrà invertire il senso di marcia allo svincolo di Gallarate.