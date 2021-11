A Brezzo di Bedero un incontro per ricordare il Milite Ignoto

Si chiama “il Milite Ignoto cent’anni dopo“ l’evento in programma per sabato 27 novembre 2021 , alle 18.00 a Brezzo di Bedero preso il Centro Culturale Casa Paolo.

In occasione del Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, il Comune di Brezzo di Bedero, in collaborazione con l’Associazione Casa Paolo, promuove un incontro per ricordare e riflettere sul significato di questa celebrazione, sabato 27 novembre alle 18 presso il Centro Culturale Casa Paolo di via Baumgartner. Interverranno sul tema Doriana Giudici, giurista e Vice Presidente dell’Associazione Mazziniana sezione di Varese, e Giovanni Petrotta, docente e ricercatore storico luinese. Agli interventi dei relatori si alterneranno la lettura di testimonianze di soldati della Grande Guerra e delle loro madri o mogli e l’esecuzione dal vivo di brani musicali a tema.

La serata sarà introdotta dal Sindaco Daniele Boldrini, che ricorderà, a un anno dalla morte, Sante Mucchietto, Reduce della Campagna di Russia e testimone del sacrificio di tantissimi Italiani per la nostra libertà, per la pace e la democrazia.

La partecipazione all’incontro è libero, con esibizione del green-pass.