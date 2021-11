Cade in casa la Castellanzese, sconfitta 1 a 0 dal Crema

La Castellanzese incappa nella seconda sconfitta consecutiva , e crolla sul fondo della classifica. Al Crema basta la rete di Ferretti per portare a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza.

A cominciare con il piede giusto è il Crema: la formazione di Bellinzaghi sembra avere ritmi decisamente più alti, mentre la Castellanzese sembra aver tirato il freno a mano. Al quarto d’ora si fanno vedere i neroverdi: bella la giocata di Ferrandino per Piran che piazza l’assist per Chessa, la conclusione viene deviata. È un altalena di emozioni: al 31′ Cincilla esce dai pali, Ferretti perde il tempo di tiro ed è bravo Compagnoni a chiuderlo. Al 38′ Chessa si mette in proprio, prova la giocata, ma Cerri in spaccata devia la sfera in angolo. Primo tempo scevro di vere e proprie occasioni e 0-0 all’intervallo.

Nella ripresa a partire forte è la Castellanzese: all’8′ Chessa fa venire i brividi a tutti con una bomba da fuori, Ziglioli con i pugni respinge in maniera provvidenziale. Al 16′ ancora Cincilla protagonista: Ferretti innesca Rinaldini, l’estremo difensore neroverde si rifugia in corner. Al 23′ il Crema si porta in vantaggio con Ferretti: una deviazione sfortunata non aiuta Cincilla nel murare. Al 40′ la traversa nega la gioia a Mandelli, che aveva recuperato la sfera soffiandola all’omonimo Mandelli.