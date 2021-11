Ciclista travolto in via Venegoni a Gallarate

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito dopo esser stato investito mentre pedalava in via Venegoni, all’incrocio con via Carlo Cattaneo.

L’incidente è avvenuto alle 11.35, appena prima del sottopasso che dal quartiere Sciarè e dalla zona dell’oltreferrovia porta in centro a Gallarate.

Sul posto sono intervenuti subito in codice rosso automedica e ambulanza. Per fortuna il ciclista, 56 anni, non ha riportato ferite gravi, nonostante l’urto e la caduta sul marciapiedi.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Locale per i necessari rilievi.

In mattinata poco distante, in via Borghi, era stata investita una donna di 44 anni, finita in ospedale con ferite ma non in pericolo di vita.