Il Comune di Malnate apre il bando per il sostegno al diritto allo studio

Il Comune di Malnate ha aperto nelle scorse ore il bando per il sostegno al diritto allo studio che prevede il riconoscimento di un contributo rivolto alle famiglie che, a seguito dell’emergenza sanitaria, hanno dovuto affrontare situazioni di disagio economico-sociale e sostenere spese maggiori per l’acquisto di strumentazione tecnologica, informatica, e ausili per la didattica integrata a distanza.

Possono presentare richiesta di contributo le famiglie o l’interessato – se maggiorenne – iscritti e frequentanti dal primo anno della scuola primaria all’ultimo anno del percorso universitario;

le spese ammissibili saranno quelle sostenute dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2022;

essere in possesso di attestazione ISEE 2021 del nucleo familiare così come segue:

PRIMA FASCIA Da € 0,00 a € 15.000,00

SECONDA FASCIA Da € 15.001,00 a € 25.000,00

TERZA FASCIA Da € 25.001,00 a € 35.000,00

QUARTA FASCIA Senza attestazione ISEE

Saranno esenti dalla presentazione dell’attestazione ISEE 2021 e ricompresi nella prima fascia ISEE coloro che autocertifichino una delle seguenti condizioni:

cessazione del rapporto di lavoro a termine nel corso dell’anno 2021; essere in cassa integrazione/disoccupazione nel corso dell’anno 2021; nel caso di famiglie con più di un figlio frequentante dovrà essere presentata una sola richiesta di contributo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune di Malnate e inoltrarla esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicato. Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma dedicata la stessa non verrà considerata valida.

L’applicativo on line attribuirà ad ogni domanda un numero identificativo progressivo.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9.00 del 9 novembre 2021 sino alle ore 12.00 del 20 dicembre 2021 e verranno finanziate sino ad esaurimento dei fondi.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Potrà essere riconosciuto il contributo anche ai beneficiari del precedente bando solo per le spese sostenute dal 1° marzo 2021.

Per l’assegnazione del contributo sarà redatta apposita graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri: dal valore attestazione ISEE più basso; in caso di parità verrà preso in considerazione l’ordine di presentazione delle domande; è prevista una sola richiesta di erogazione a saldo totale o parziale della spesa sostenuta;

presentazione di fattura o scontrino fiscale comprovante l’acquisto.

Il Comune di Malnate erogherà il beneficio, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato nella richiesta.

Sul sito del Comune di Malnate il testo integrale del bando, fac simile domanda e informativa privacy. (qui il link)