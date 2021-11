Creare un fiore da regalare per la Giornata della gentilezza

In occasione della Giornata mondiale della gentilezza 2021 il Comune di Lonate Pozzolo propone un laboratorio creativo per bambini e ragazzi. “Doniamo un fiore in biblioteca” il titolo dell’evento in programma per sabato 13 novembre dalle ore 10.15 alle ore 12 nelle sale della Biblioteca civica.

A partire dalle letture gentili proposte dalle bibliotecarie, prenderà vita un laboratorio creativo, rivolto a bambini e ragazzi indicativamente dai 6 ai 13 anni, per realizzare insieme un fiore da regalare.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni scrivere a biblioteca.comunale@lonatepozzolo.gov.it oppure telefonare allo 0331 303620.