A Cuvio si inaugura un parco dedicato al baco da seta

Sarà inaugurato venerdì 26 novembre il nuovo parco giochi per bambini che l’amministrazione comunale di Cuvio ha realizzato in via Fermi.

Invitati d’onore saranno tutti i ragazzi e bambini delle scuole di Cuvio: primaria e dell’infanzia.

Durante la cerimonia che inizierà alle 10,30, saranno anche messe a dimora tre piante di gelso, albero storico che per secoli è stata di grande importanza per l’economia delle famiglie della valle, con le foglie del gelso si nutriva il Baco da seta e per questo motivo la nuova area verde, assumerà la denominazione di “Parco del baco da seta”.

A commemorazione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, verrà sistemata una panchina rossa a ricordo di quelle donne che sono state vittime di violenza.

L’iniziativa si celebra in concomitanza temporale con le giornate “contro la violenza sulle donne“ e “degli alberi“.