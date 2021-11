Due arresti per furto con spaccata al TaoBao di Varese

Uno è in carcere, l’altro è stato sottoposto all’obbligo di firma per tre giorni a settimana: è il bilancio della direttissima avvenuta nella mattinata di giovedì a Varese.

I due imputati sono stati arrestati per furto in flagranza di reato nella serata di ieri. I fatti si riferiscono a quanto avvenuto questa notte al TaoBao di via Nuccia Casula. Il bazar è stato saccheggiato dopo la rottura della vetrata con un cubetto di porfido con l’obiettivo di sottrarre vestiti (alcuni subito indossati) per un valore superiore ai 500 euro.

I residenti, proprietari del negozio, svegliati dal fracasso hanno chiamato la polizia che ha arrestato i due giovani poco distante con ancora il bottino appresso. Uno degli imputati ha ammesso di aver commesso altri furti in Provincia di Varese in particolare al bar Pirola.

I legali hanno proposto richiesta di rito alternativo al tribunale che valuterà il patteggiamento a 12 mesi di reclusione e 200 euro di multa. Prossima udienza il 6 dicembre.