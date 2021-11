Formazione sulla disostruzione pediatrica ad Arcisate

Una serata in compagnia dei sanitari di Croce Rossa Italiana rivolta a genitori, educatori e chiunque condivida del tempo con i bambini, per imparare le manovre di Disostruzione Pediatrica. L’appuntamento è per giovedì 18 novembre alle ore 20.30 al Pala Velmaio di Arcisate, in via Martiri della libertà 2.

L’evento, a partecipazione gratuita, è promosso dal comitato Lions “Viva Sofia” Varese Insubria, in collaborazione con L’Arcobaleno di Nichi, Fondazione Giacomo Ascoli e Croce Rossa Italiana, con il patrocinio del Comune di Arcisate.

Per maggiori info e prenotazioni scrivere a arcobalenodinichi@gmail.com oppure 377 6786645.