Genitori e bambini promuovono la riqualificazione delle scuole Dalla Chiesa e Ronchetto Fè

Si sono conclusi, all’inizio dell’autunno, i cantieri in due plessi dell’istituto comprensivo Varese 2 “Pellico”, le scuole dell’infanzia statali “Dalla Chiesa” in Via Marzorati e “Ronchetto Fè “ dietro la chiesa Kolbe.

Galleria fotografica Ristrutturazione scuole dell'infanzia di Varese Dalla Chiesa e Ronchetto Fè 4 di 11

Il Comune ha investito oltre 3 milioni di euro per riqualificare l’efficientamento energetico di queste scuole, in particolare nella “Ronchetto Fè “, che è stata completamente rinnovata dai pavimenti (riscaldamento a pannelli) ai muri (cappotto) al tetto (pannelli fotovoltaici). Anche la scuola “Dalla Chiesa” sembra un’altra, dopo la ristrutturazione.

Ma cosa ne pensano genitori e bambini?

«Il rinnovo della scuola è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei genitori e dei bambini – dice un genitore rappresentante della “Dalla Chiesa” – Un ambiente nuovo e ordinato contribuisce a far star bene i nostri piccoli, in un ambito dove passano molte ore delle loro giornate e che, in maniera concreta, è parte del loro processo di crescita. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno lavorato per rendere reale questa ristrutturazione».

Il papà di Antonio, Guillermo Diamante, trasferitosi da poco con la famiglia nella nostra città, ci dice: «Io penso sia una bella scuola e ben ristrutturata. Esterno molto bello pieno di giochi. Il mio bambino è piccolo si trova bene e ama giocare con tutto».

Laura Cazzani, mamma di Marco, aggiunge: «La scuola dell’infanzia “Dalla Chiesa” è una preziosa realtà della città di Varese, una scuola a misura di bambino. La riqualificazione energetica appena effettuata e l’ampio e ombroso spazio esterno ne fanno una chicca in termini di educazione ambientale anche verso i cittadini più piccoli; i progetti proposti sono adeguati ai bisogni di questa età, funzionali e divertenti. Ultimo, ma non ultimo, lo stile accogliente degli insegnanti, che ha saputo infondere serenità ai nostri bambini anche in questi ultimi due anni così strani!».

Anche i genitori della “Ronchetto Fe’ ”, in piena sintonia con le insegnanti e le loro scelte didattiche, sono davvero contenti delle varie novità: «Nuovi colori e materiali hanno vestito di allegria e luminosità gli ambienti che accolgono nelle mattine autunnali i nostri bimbi! E’ confortante anche per noi genitori lavoratori lasciare i piccoli in un contesto avvolgente di modernità e calore! – ci racconta Maria Teresa Scarfò – Il cambiamento ha entusiasmato anche la mia bimba. In questo contesto, sensibile al profilo ambientale, cresce la predisposizione dei piccoli a recepire le iniziative sempre nuove e creative della proposta educativa, che negli ultimi anni scolastici ha visto un significativo cambio di passo, nell’ottica di rinnovare la didattica attraverso la fantasia e l’avvicinamento a tutte le forme di espressività, anche con la traduzione narrativa in scena. Il futuro dei nostri figli va costruito sin dalla prima infanzia e il bagaglio umano che si porteranno dietro si riempie delle basi fondamentali già a questa età».

E, per concludere, Valeria Caruso, mamma di Leonardo Barbuto, afferma che «La scuola rinnovata ha senza alcun dubbio dato un valore aggiunto ad una scuola che già di per sè consideravo valida dal punto di vista pedagogico – ed infatti, proprio grazie alle insegnanti, abbiamo potuto assistere a tale cambiamento rendendoci partecipi attraverso la creazione di video. Vedendo il risultato, siamo stati ripagati dalla tanto attesa fine dei lavori. Averla resa ad impatto zero l’ha sicuramente valorizzata ancor di più, in quanto sono stati fatti interventi molto profondi che ne hanno anche cambiato l’aspetto interno, rendendola più accogliente e sicura per i nostri figli. A mio parere, avere una scuola ‘green’ è sicuramente una nota positiva ed un bellissimo esempio da seguire, che certamente fa la differenza anche per contribuire a ridurre l’inquinamento con cui conviviamo e anche per insegnare ai

nostri figli il rispetto per l’ambiente.”

Per maggiori informazioni: https://www.varese2pellico.edu.it/