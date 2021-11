Giuseppe Galliani si dimette da consigliere di minoranza di Cittiglio

Giuseppe Galliani si è dimesso dal ruolo di consigliere di minoranza del Comune di Cittiglio. Come annunciato fin dalla prima riunione dell’amministrazione guidata dal nuovo sindaco Rossella Magnani, Galliani ha lasciato il suo posto tra i banchi della minoranza.

Candidato al ruolo di primo cittadino durante le ultime amministrative, precisa che la sua decisione è stata presa per motivazioni personali e non politici. Dopo aver augurato il buon proseguimento alla nuova amministrazione spiega, infatti: «Questa sarebbe stata la mia ultima tornata elettorale. Dopo quarant’anni di impegno per il paese, ho deciso di lasciare il mio posto tra i banchi della minoranza a qualche giovane così che possa fare esperienza». Galliani ha salutato la giunta tra i ringraziamenti dei colleghi e della nuova amministrazione. Al suo posto è stata nominata Chiara Sartori, assessore durante l’ultimo mandato guidato da Fabrizio Anzani.