A Cittiglio si insedia la nuova giunta di Rossella Magnani

Si è tenuto nella sera di mercoledì 20 ottobre il primo consiglio comunale di Cittiglio, guidato dalla neoeletta Rossella Magnani. Come da regolamento, all’ordine del giorno, l’insediamento del sindaco e della nuova giunta. La seduta si è aperta con i ringraziamenti da parte di Rossella Magnani verso coloro che l’hanno sostenuta e votata (ha ottenuto più del 48 per cento dei voti) e verso la sua squadra (la lista Polis – Tradizione, Territorio, Innovazione) e ha auspicato ad un mandato di collaborazione, anche con la minoranza.

Dopo il saluto del sindaco, è intervenuto dai banchi della minoranza l’ex sindaco e vicesindaco di Cittiglio, Giuseppe Galliani che ha annunciato che prossimamente rinuncerà al suo ruolo di consigliere: «Esprimo i miei più sinceri auguri al futuro amministrativo del paese, anche da parte dei miei colleghi, siamo felici che sia stata eletta una donna». E continua: «Il risultato delle elezioni non è quello che ci aspettavamo, ma saremo fedeli al nostro ruolo della minoranza. In questi anni pensiamo di aver lavorato bene e fino all’ultimo ci siamo impegnati per portare risorse e finanziamenti al paese. Prendo atto della volontà di cambiamento del paese». Sottolinea poi la sua lunga carriera politica: «Fin dall’inizio ho annunciato che questa sarebbe stata la mia ultima tornata elettorale dopo quarant’anni di impegno per il paese, cosa che ho sempre portato avanti con grande amore per Cittiglio. Preannuncio però che presenterò le mie dimissioni dal ruolo di minoranza per lasciare spazio a qualche giovane così che faccia esperienza». E conclude con un augurio: «Buona continuazione a tutta la giunta». Accanto a lui, Antonio Cellina e Maria Grazia Antonini che con lui hanno sono stati eletti con la lista “Galliani Sindaco – Esperienza e continuità”. A completare la minoranza Mario Paolicelli della lista “Civico per Cittiglio”.

Sono stati quindi nominati nuovi assessori: Giovanni Luca Bassi, vicesindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici e Edilizia privata, Diego Fiore, assessore all’Ambiente, Politiche per la Tutela del Territorio e per della Difesa Idreogeologica, Giuseppe Pinto, assessore al Bilancio, Daniela Vincenzi, assessore alle Politiche Sociali.

I consiglieri: Luca Soffiantini per i Servizi all’Istruzione, Politiche Giovanili e Cultura, Giovanni D’Angelo per i servizi al Tempo Libero, Associazioni, rapporti con la frazione di Vararo, centro storico e commercianti, Dimitri Giudici, servizi per lo Sport, Alessio Manicone, servizio per il Turismo e Innovazione Tecnologica.