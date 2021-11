Giuseppe Leoni: “Compriamo Casa Bossi e trasformiamola in un museo”

«Compriamo all’Umberto un bell’appartamento, a 80 anni vivere in una casa su più piani è solo una gran fatica, e trasformiamo la villetta di Gemonio nel museo della Lega. Dieci euro a ingresso e in un paio d’anni l’abbiamo ripagata».

A lanciare la proposta all’inviato a Gemonio de La Stampa, che l’ha intervistato nell’articolo questa mattina in edicola e on line, è Giuseppe Leoni, grande amico di Bossi e con lui padre fondatore del Movimento nel 1985.

«Quella casa è un pezzo di storia d’Italia – ha spiegato Leoni a La Stampa – La Seconda Repubblica è nata lì. E poi il Capo non ha buttato via niente: i fax, le lettere di Cossiga, gli originali dei discorsi fatti a Pontida, i regali, i cimeli, il mio intervento fatto nel 1985 in Comune a Varese che aveva corretto e rivisto lui, l’atto di costituzione della Lega Autonomista Lombarda, i manifesti elettorali e i simboli che presentavamo al Viminale. Non avevamo grafici. Erano idee dell’Umberto, che io poi disegnavo».

“Casa Bossi” è stata messa in vendita nel 2019 per 430mila euro, ma evidentemente non ha avuto finora compratori e attualmente è ancora abitata dai due coniugi.

La casa era stata acquistata da Umberto Bossi e Manuela Marrone nel 1988, facendola ristrutturare all’amico architetto Giuseppe Leoni. Una casa che, come aveva raccontato il nostro Damiano Franzetti all’epoca, aveva avuto una “storia politica” ben prima del suo arrivo.