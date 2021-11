Gli alpini in lutto per Francesco Bertolasi

Gli alpini danno l’addio a Francesco Bertolasi, responsabile delle penne nere a Cassano Magnago (sua città di residenza) ma soprattutto presidente territoriale dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Varese.

Bertolasi era nato il primo settembre del 1933, è scomparso a 88 anni di età.

È stato presidente della Sezione di Varese (la divisione provinciale delle penne nere) dal 1993 al 2014, consigliere nazionale A.N.A. dal 1990 al 1996 ed era iscritto appunto al Gruppo Alpini (la divisione a livello locale) di Cassano Magnago dal 1958.

“Anche dopo il termine del suo mandato è sempre rimasto vicino alla vita della Sezione, continuando a portare il suo contributo di memoria e saggezza ogni qualvolta ne aveva l’occasione” lo ricordano da Varese.

Oltre che nel mondo degli alpini (che significa appartenenza, tradizioni e volontariato), Bertolasi è stato anche presidente del Panathlon club La Malpensa.

I funerali si terranno sabato 6 novembre alla chiesa di San Giulio in Cassano Magnago alle ore 10.30, preceduti dal rosario alle ore 10.00.

“Il nostro Vessillo sezionale sarà presente alle esequie, per salutare l’alpino e amico andato avanti e per rendergli omaggio a nome di tutti gli iscritti”.