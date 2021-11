Incidente alla rotonda della Carlo Noè, ferito un 17enne

Incidente stradale con ferito in via Carlo Noè, la circonvallazione di Gallarate: è avvenuto pochi minuti prima delle 8, alla rotonda alla metà del viale.

Il ragazzo era in sella a un ciclomotore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate: le condizioni del giovane non dovrebbero essere gravi.

In via Carlo Noè c’èà anche la Polizia Locale per i necessari rilievi.