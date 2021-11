Le luminarie di Natale arrivano in piazza Monte Grappa a Varese

A Varese si comincia già a respirare il Natale. Venerdì pomeriggio è cominciata l’installazione delle luci di Natale in piazza Monte Grappa in centro a Varese.

La città inizia a farsi bella per le festività. Con le 400 mila lucine che verranno montate ai Giardini Estensi, in totale saranno più di 800 mila i led che illumineranno il Natale varesino. L’inaugurazione si terrà proprio in piazza Monte Grappa il tardo pomeriggio di venerdì 26 novembre.