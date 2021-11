Torna lo spettacolo di Natale a Varese, con quasi 800mila lucine

Si accendono il 26 novembre Varese le luci di Natale: saranno oltre 800mila lucine led ad illuminare nelle festività natalizie la città. L’appuntamento è per il tardo pomeriggio di venerdì 26: l’accensione infatti è prevista alle 18.30 in piazza Monte Grappa, dove si accenderà l’albero, il mercatino e le vie di Varese. Poi ci si sposterà ai Giardini Estensi, dove alle 19 verranno accese le oltre 400 mila lucine a led che illumineranno la nuova scenografia natalizia dei giardini: «un percorso magico, luminoso e natalizio immerso nella splendida ambientazione dei Giardini Estensi» come annuncia la nota del comune, e che sta già destando molto interesse in questi giorni in cui viene installato nel grande parco della villa comunale. Più avanti, in un evento ad hoc, si accenderanno invece le lucine al Sacro Monte, una iniziativa dei residenti del borgo che sta diventando sempre più importante grazie, oltre alla collaborazione con il comune, anche alla partecipazione di tutti: le luci in più che renderanno magica l’atmosfera del borgo sono state acquistate con i proventi di una castagnata che ha avuto uno straordinario successo. PERUSIN: “CI AVVICINIAMO A UNO DEI PERIODI PIÙ BELLI DELL’ANNO” «In questi giorni verranno installate tutte le luci nelle vie e al parco dei Giardini Estensi – spiega la vicesindaca Ivana Perusin, che ha perseguito la “missione lucine” fin da quando era assessore al commercio – ci avviciniamo così ad uno dei periodi più belli dell’anno, amato da grandi e piccini. Varese sarà addobbata e illuminata offrendo tantissime occasioni per vivere al meglio il Natale».

LE PRIME LUCI DI NATALE SI ACCENDONO PER SAN MARTINO

Le prime luci nelle vie però, si accenderanno addirittura questa sera, 10 novembre: verranno infatti accese le lucine “delle feste” già montate in via San Martino, per illuminare la via già nella ricorrenza che si festeggerà domenica. Lucine con musica, che farà cantare ai passanti “A Natale puoi”.