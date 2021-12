Le lucine dei Giardini Estensi viste già da 50mila visitatori

I Giardini Estensi, uno dei parchi storici più suggestivi di Varese, sono lo scenario dove prendono vita i Giardini di luce, uno spettacolo che ha attirato già 50 mila persone dal giorno di apertura: a definirlo il conteggio degli ingressi fatti nel fine settimana dagli addetti alla sicurezza.

«Ogni giorno i Giardini Estensi si riempiono di visitatori – dice la vicesindaca Ivana Perusin – grandi e piccini si godono lo spettacolo delle lucine che rendono il parco di Varese una vera attrazione natalizia. Un buon modo per far conoscere la nostra città che in questo periodo, grazie agli allestimenti natalizi, ha un fascino imperdibile».

Situate nel cuore della città, le 400mila lucine dei Giardini creano giochi e simmetrie suggestive tra i viali alberati, con tanto di carrozza e cavalli a grandezza naturale, mentre cascate di luce, stelle, cervi, orsi polari e tanti animali da fiaba illuminano vialetti e siepi.

Quello ai Giardini è uno spettacolo gratuito e aperto a tutti, che prende vita tutte le sere dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22; venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 23. Sempre all’interno del parco, inoltre, c’è la grande pista da pattinaggio su ghiaccio di 300 metri quadrati: le info qui.

A pochi passi dai Giardini di Luce si trova il Villaggio di Natale, nella centralissima piazza Monte Grappa, con 30 casette di legno dove trovare articoli d’artigianato, idee regalo natalizie, prodotti alimentari di qualità provenienti da tutta Italia e bontà locali a chilometro zero.

Anche qui l’atmosfera è magica grazie a un cielo stellato che illumina la piazza, il grande albero di Natale con una cascata di luci e la stella luminosa di 5 metri. Per i più piccini, la casetta di vetro è il luogo dove consegnare la letterina di Babbo Natale, mentre tutti i fine settimana sono in programma giochi e laboratori.

IL NUOVO VIDEO DI NATALE DEL COMUNE DI VARESE

Intanto, è stato rilasciato il nuovo video di natale del Comune di Varese, che racconta l’atmosfera magica del centro. Ecco le immagini