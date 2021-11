“Le tre casette dei libri” di Casalzuigno accolgono Sergio Melchiorre

Continua il progetto “Leggere per sognare”, concepito dal Comune di Casalzuigno per incentivare la lettura grazie alle “tre casette dei libri” collocate precisamente una nel parco giochi vicino al Palazzo Comunale, una nei pressi della Scuola Materna e un’altra nel borgo dipinto di Arcumeggia.

Dopo aver arricchito “le tre casette” con libri di vario genere, anche grazie alle numerose offerte dei cittadini, l’attenzione degli organizzatori ora è rivolta verso gli autori che vorranno valorizzare tale iniziativa donando una copia autografata delle loro opere.

Questo nuovo step, iniziato il 9 ottobre, continuerà sabato 13 novembre con l’autore Sergio Melchiorre che presenterà “I silenzi di mio padre” la sua ultima produzione letteraria rispondendo alle domande dell’attore Walter Longobardi, il quale effettuerà anche brevi letture delle opere edite.

Successivamente l’artista inserirà una copia autografata nell’apposita casetta.

L’appuntamento è, quindi, fissato per sabato 13 novembre, alle ore 15.30, alla sede della proloco di Arcumeggia, in via Nuvoloni.