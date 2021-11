In migliaia rispondono alla chiamata di Cgil, Cisl e Uil

Hanno partecipato in migliaia all’Arco della Pace a Milano alla manifestazione indetta da Cgil, Cisl e Uil della Lombardia per chiedere correttivi alla manovra finanziaria del Governo Draghi. I sindacati confederali chiedono alcuni cambiamenti in tema di fisco, lavoro, sviluppo, pensioni e sociale.

Una manifestazione «che rimette il lavoro al centro del dibattito». Secondo Cgil, Cisl e Uil sono tante le questioni e le vertenze che aspettano una risposta. «A partire dai navigator, alle lavoratrici e ai lavoratori di Tim, Carrefour e Verti. Per gli addetti del trasporto aereo e dell’indotto, delle mense, del turismo e alberghiero, settori in profonda crisi cui bisogna dare risposte investendo nella qualità del lavoro e negli ammortizzatori sociali. Il punto di vista del lavoro deve tornare a pesare sulle decisioni del Governo» ha detto Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia

«La pensione è un diritto, non un privilegio – ha sottolineato Ugo Duci, segretario generale Cisl Lombardia, sottolinea – Noi non caschiamo nella demagogia di chi vuol mettere i padri contro i figli, assicuriamo invece la giusta flessibilità alle pensioni di chi ci va oggi o domani e lavoro buono e continuativo a chi ci andrà tra trenta o quarant’anni».

La transizione green e il digitale devono tener conto delle sperequazioni sociali e della ulteriore precarietà introdotta dalla pandemia. «Si deve costruire un Paese diverso che abbatta le disuguaglianze – ha rimarcato Danilo Margaritella, segretario generale Uil Lombardia – Bisogna dare risposte a chi in questo anno e mezzo di pandemia ha pagato un prezzo altissimo e mi riferisco ai giovani e alle donne. Categorie a cui dobbiamo dare appunto una risposta. E dobbiamo dare una risposta al lavoro ridisegnando una società basata sul lavoro e sulla giustizia sociale».