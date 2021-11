Schianto a Gallarate, dopo l’incidente aggredisce meccanico e agenti

Dopo l’incidente stradale nel centro di Gallarate dà in escandescenze, aggredisce l’uomo del carro attrezzi e i poliziotti. Per questo la Polizia ha arrestato un 31enne cittadino marocchino per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Partiamo dall’inizio. Nella nottata tra 2 e 3 novembre, la Squadra Volanti del Commissariato di Gallarate è intervenuta per la segnalazione di un’auto che, dopo aver perso il controllo, aveva impattato violentemente contro il muro di un noto negozio di abbigliamento di via XX Settembre, la strada che dalla piazza Risorgimento va verso la stazione.

Sul posto gli agenti hanno trovato due ragazzi, un noto pregiudicato 25enne e residente a Cassano Magnago e il conducente 31enne marocchino, regolare in Italia ma residente fuori città.

Entrambi, discutendo tra loro, sono apparsi da subito nervosi e vistosamente ubriachi; pochi attimi dopo, quando è arrivato sul posto il carroattrezzi per spostare l’auto danneggiata dall’impatto e non marciante, senza una plausibile e logica motivazione, il conducente si è scagliato prima contro l’operatore che stava agganciando il veicolo. Subito dopo si è scagliato contro gli agenti di polizia che intervenivano prontamente a protezione del lavoratore.

Per contenere il 31enne, divenuto progressivamente sempre più violento, gli agenti, con l’ausilio di un equipaggio della locale Compagnia Carabinieri, sono stati costretti ad ammanettarlo; durante queste fasi concitate, l’esagitato, nel dimenarsi per tentare di svincolarsi dalla presa, anche da terra, ha continuato a scalciare violentemente gli operatori di Polizia procurando loro lievi lesioni.

Non contento, durante il suo accompagnamento in Commissariato, l’ubriaco ha scalciato l’autovettura di servizio e addirittura infranto la vetrata di ingresso dell’ufficio di Polizia.

L’uomo ha rifiutato le cure mediche offerte dai sanitari dell’ambulanza del 118 (già giunta per assistere lui e gli agenti feriti) ed è stato appunto arrestato per i reati di resistenza a P.U. e lesioni personali. Dovrà inoltre rispondere di danneggiamento della struttura pubblica e di rifiuto di sottoporsi al controllo etilometro, entrambe condotte di rilevanza penale.

Per l’uomo arrestato, non residente, privo di qualsiasi collegamento con Gallarate, e più volte rintracciato in città a frequentare persone e ambienti di spaccio, è stato avviato il procedimento amministrativo per dargli il foglio di via obbligatorio da Gallarate da parte della competente divisione Anticrimine.