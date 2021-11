Scontro tra due auto alla Mornera di Gallarate

Nella giornata di sabato 20 novembre, poco dopo mezzogiorno, due auto si sono scontrate all’imbocco della Mornera di Gallarate, lato di Sciarè (via Pier Capponi), vicino al semaforo.

Coinvolta una donna di 24 anni, che è stata portata all’ospedale Sant’Antonio Abate in codice verde per accertamenti (non ha riportato ferite gravi). (Foto d’archivio)

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Gallarate e i vigili urbani.

Si tratta del terzo incidente della settimana in quella zona: mercoledì 17, nello stesso punto, e l’investimento di un pedone in viale Unione Europea giovedì 18 novembre.